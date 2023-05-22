捷敏-KY董事長鄭祝良表示，受到通膨、俄烏戰爭、大陸封控等因素，市況從去年下半年出現向下走勢，消費性、終端產品需求放緩，庫存水位上升，公司生產逆風使得營收減少，但公司產品優化下，毛利率相對得宜。今年第一季稼動率約5成，後續產能利用率，仍端看客戶何時庫存去化完成。

捷敏-KY前4月營收14.41億元，年減12.96%，但4月減幅縮小，受到公司稼動率下滑，但車用、工業用相對穩定，使得營收相對穩定，產品利用率略有所改善。下半年客戶拉貨動能可望回溫，而公司除了開發現有產品，也與客戶擬共同開發計畫，開發高附加價值產品。

捷敏今年營收逐月成長，但隨後受到受到五一連假、端午連價，第二季營收看法保守，下半年也將關注客戶庫存狀況，帶動拉貨力道。

捷敏-KY未來展望以三大方向而論，其一提升合肥廠產能，目前中低壓及高電壓產品開發與生產並行，另考量產品業務發展方向做計畫之擴充。二持續高附加價值，以及第三代半導體相關產品之開發，分兩個面向，SiC分離器件，持續開發1200V以上高功率產品的封裝及測試；SiC模塊，整合客戶需求擬定產品共同開發計畫。

三5G、工業用及車用產品市場仍是發展重點，依電源轉換總成散熱冷卻系統需要，開發高功率元件與散熱面(Top EP cooling)整合之系列產品。