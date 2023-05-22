神達首季合併營收90.15億元，年減20%，不過，因產品與客戶組合較佳，毛利率逆勢攀升到11.81%，雖本業仍虧損1.26億，但稅後盈餘小賺1.52億，EPS 0.13元。首季神雲的伺服器業務佔神達整體合併營收約77.5%，神達數為佔比15.2%，神達電腦則佔7.6%。

神雲總經理林聰良表示，今年7月起將併入intel DSG伺服器的業務，初期因服務客戶增加，費用可能成長，但對營收和毛利率都是正向。神雲過去CSP(雲端服務供應商)客戶與企業客戶業績佔比各半，今年CPS客戶的比例下滑，企業客戶的佔比拉高，不過估計後續會逐漸恢復平衡。

林聰良指出，首季缺料影響仍在，加上客戶庫存去化較慢，使業績低於預期，但第二季缺料大量改善，儘管大環境影響仍在，但第二季預估神雲會比第一季好，下半年則需持續觀察是否符合去年的預期；其中，第二季企業客戶隨新品導入，將可望逐季回溫。

由於7月神雲接手英特爾DSG事業部，伺服器營收規模是否會超車緯創或英業達也受市場矚目！目前伺服器營收規模排名依次為：鴻海、廣達、緯穎、英業達、緯創、神雲。

神數方面，總經理張樂群表示，原預估神數今年將成長，但因不景氣影響，B2B客戶庫存升高待去化，使神數業績可能與去年持平，但毛利率受惠產品與客戶結構轉佳會較好。車市回升，目前看到日本、台灣、和馬來西亞車市都有回溫跡象。今年品牌行車紀錄器可望兩位數成長，智慧物聯業務今年有庫存問題，首季小幅衰退，全年預估略年減。