主計總處今公布最新4月失業率3.5％，較上月下降0.06個百分點，創近23年同月最低，經季節調整後的失業率也同步下滑；主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，服務業持續釋出人力需求，國內失業率呈穩定狀態。

主計總處統計顯示，4月失業人數為41.7萬人，較上月減少7000人，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少4000人，陳惠欣表示，自去年7月的月變動都呈現減少，統計至今年4月以來累計減少人數達2.8萬人；初次尋職失業者亦減2000人；與上年同月比較，失業人數總計減少1.2 萬人；累計今年1至4月失業人數平均為42萬人，較上年同期減少1.2萬人。

對於失業率接下來的走勢，陳惠欣從近幾年5月失業率變化來看，僅近3年受到新冠肺炎疫情影響，5月失業率較4月略幅上升，若沒有疫情紛擾，5月對4月的失業率變動通常是呈現「持平狀態」；不過，隨6月畢業生投入就業市場，失業率將會出現季節性的上升。