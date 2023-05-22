5億高三生男家屬指控謀財害命，夏姓配偶首度現，前為夏父，後為夏男。（陳淑芬攝）

台中5億身價賴姓男高三生墜樓事件延燒，賴母指控夏姓男配偶涉嫌謀財害命，台中地檢署傳喚夏男父子今天上午開偵查庭，檢察官隔離訊問5小時後均請回，父子走出偵查庭被媒體包圍追問夏男「你愛賴先生嗎？」、「你愛他嗎？」、「你們是真實合意結婚嗎？」、「為何不歸還所有權狀」及「有話跟家屬說嗎？」等諸多疑點，父子被大批媒體包圍，兩人面無表情、快步離去。

台中賴姓男高三生今年5月4日和處理父親遺產的夏姓代書的助理兒子夏男出門，兩人到戶政所登記結婚，結果2小時後賴男卻自夏男住處墜樓身亡。

檢察官表示，今年5月5日接獲警方報驗，當天即相驗、訊問死者家屬，並以被告身分訊問夏男，認定夏有涉犯殺人罪嫌 ，但無羈押必要，諭知30萬元交保，已進行相驗解剖採樣送鑑定。

賴男母親19日由議員陪同召開記者會指控，兒子擁有5億房產慘遭謀財害命、夏父扣留住30筆房產所有權狀，不歸還，要求檢調加速釐清真相，全案經賴男身世離奇，疑點重重引發媒體及社會關注。

台中地檢署檢察官以夏男為被告、夏父為證人身分傳訊追查，透過警方地送傳票，今天上午開偵查庭為確保傳訊，警方隨同到場，夏男父子首度露臉應訊，檢察官針對案情疑點對父子隔離訊問5小時後，均請回。

夏男父子走出偵查庭被媒體包圍追問，「你愛賴先生嗎？」、諸多疑點，父子倆人面無表情、快步離去，委任律師則表示，兩人只是配合檢察官釐清案情，至於內容基於偵查不公開，無法對外說明。