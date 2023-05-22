信義房屋發布20年來台灣都會區房價漲幅，多年來房價「大漲小回」，桃園、新竹、台中、台南四都房價漲幅均超過300％，即使漲幅最低的台北市，也有234％，亦即這個世代比起20年前、上個世代購屋，得付出將近4倍的成本。

從2003年SARS到上波房地合一稅實施前的2014年高點的11年間，台北市、新北市分別上漲211％、205％，其餘五個都會區漲幅約在111％～184％；不過最近9年來，新竹上漲101％漲幅最高，台南、高雄上漲逾6成，台中逾5成，桃園也有近5成，台北市、新北市則各僅7％、26％。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，從SARS後20年，多數期間房價處於上漲走勢，但期間仍有2007年小幅回檔、2008年底金融海嘯、2016年房地合一後景氣修正等三次房市景氣走弱。

早年雙北市是房市領頭羊，不過隨著雙北市房價逐漸往天花板靠攏，其他低價區因為房價基期甚低加上轉機題材，利多包括重大建設投資陸續到位，加上科技業大幅投資，帶動雙北以外區域成為飆漲區，雙北以外的都市競爭力大幅提升，讓房市從早年的雙北領漲，成為各地百花齊放的局面。

曾敬德表示，雙北以外重大建設逐步到位、政策帶動中南部持續投資，加上企業等實質投資帶來就業需求，有人、有錢、有題材加上房價負擔都較雙北合宜，因此成為這一波的房市亮點。