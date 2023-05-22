為解決市區公車駕駛員不足問題，桃園市府於6月1日起再加碼4000元補貼公車駕駛員薪資，連同既有加薪6000元政策，每位駕駛共可獲得每月1萬元薪資補貼直到年底。另公路總局也推出大客車駕駛擴大徵才就業獎勵誘因，藉由徵才、育才、留才一系列的薪資福利，希望可以吸引民眾加入客運駕駛服務的行列。

交通局長張新福表示，過去疫情重挫公車運量，駕駛員紛紛離職，如今疫情已過，運量逐漸恢復但駕駛員卻持續離職，駕駛員不足儼然是全國性問題。目前桃園公車駕駛尚不足約260名，約占總量25％，在駕駛人力不足情形下，公車班次難以恢復疫情前水準，既使降載營運，也時常誤點脫班漏班，遑論配合新興需求新闢公車路線，甚至連學校學生專車都可能停駛。

經檢討桃園市駕駛薪資與鄰近的雙北仍有相當差距，也比不上物流業外送業的所得。為挽回駕駛，薪資加碼拉近與雙北的水準是最實在的方法，才能讓桃園公車營運早日恢復正常，也才能應付7月1日基北北桃1200月票上路後帶來的大量乘客。

張新福進一步表示，除了薪資加碼以外，公路總局也推出「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，新竹區監理所訂於5月27日（星期六）於國泰駕訓班（桃園市桃園區國際路二段70號）辦理大客車擴大徵才活動，現場提供超過100個職缺，歡迎各地求職者至現場洽詢。

另外交通局也蒐集其他與求職者生活有關的福利政策，例如內政部的租金補貼、就業服務處的青年跨域就業津貼、原民局針對原住民族提出的考取大客車駕照補助等，可一併於徵才時向求職者說明，希望也可以吸引來自異地、原鄉地區甚至二度就業的求職者。

除了提供薪資補貼政策外，也鼓勵各市區客運業者提出獎勵方案吸引求職者，市府也在重新檢討影響市區客運業營運的合理成本及運價，預計近期送市區客運審議委員會定案，通過後可望藉由合理的市區客運補貼制度，改善市區客運業營運狀況，進而提供給駕駛人更好的就業服務環境，對於市區客運服務品質也會有正面的改善。