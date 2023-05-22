台灣被貼上行人地獄標籤，各界想盡辦法要撕除這個標籤，桃園市警察局為此實施「行人高發事故路口精緻執法」，八德警分局於本月22日至6月5日配合施行，針對轄內10大易肇事路口進行執法。

八德警分局表示，轄內10大易肇事路口分別為介壽興豐路口、介壽大智路口、介壽和平路口、介壽與國道二號天橋下口、介壽與廣福路路口、福國北街與仁愛路口、中華茄冬路口、中華永豐路口、興豐路與民權路路口及興豐路與榮興路路口，上述路口將嚴加取締「車不讓人」、「行人違反路權」違規行為。

八德警分局統計，今年5月1日至21日，轄內共舉發126件車輛違規不暫停讓行人紅單，其中以介壽路與廣福路口、福國街與中路街口違規車輛較多。針對轄內中華永豐路口、介壽路與廣福路口等易肇事路口除了加強執法外，另也結合志工及義警民防同步實行「舉牌快閃」交通安全宣導，舉牌提醒用路人各項交通安全的最新規定。

警方說，行人高發事故路口精緻執法將為期1個月，重點取締項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「非號誌化路口未依標誌、標線、標誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」。八德警分局這次除了取締未禮讓行人車輛外，也將針對「行人違規闖紅燈」進行執法取締，盼能提升民眾對 路權的守法觀念。

據警政署規定，強化行人路權執法標準有4大原則，第1是路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向3個枕木紋（約3公尺）以內，以及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。第2為路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發。第3是實際有影響行人通行者為取締認定基準 。第4是以攔停舉發，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。

八德警分局提醒，行經路口應減速慢行，注意有無行人穿越及對向來車，依道路交通管理處罰條例「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，不分小型車、大型車，一律提高為最高額3600元處罰，機車則維持1200元。「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」會開罰1800元至6400元，「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」罰鍰均罰300元。