近日梅雨季報到，高雄水情也轉趨樂觀，尤其老天爺賞臉，雨下對地方，有助緩解旱象。高雄市長陳其邁今（22）日指出，今早高屏溪川流量29.6CMS，抗旱水井都已停止抽水，由地面水再加上伏流水都綽綽有餘，因此正觀察這一周跟下一波的降雨來調整水情燈號。

陳其邁指出，這幾天的下雨後，高屏溪川流量今天早上是29.6CMS，所以一些抗旱水井都已停止抽水，由地面水再加上伏流水都綽綽有餘，所以在觀察這一個禮拜跟下一波的降雨來調整水情燈號。

陳其邁提到，鳳山水庫因為壩體原因，最高的蓄水率是6成，今天蓄水率已到59％、澄清湖蓄水率是96％，整個水情，如果下一波降雨一樣跟這一波都下對地方的話，像是桃源的小關山有到144mm的雨量，所以再努力一點水情就可以完全改善。

針對長期水資源的布建部分，陳其邁指出，經濟部非常支持南高雄、北高雄海淡廠，作為緊急備用。第二個就是在地滯洪，也就是所謂的地下水庫概念。在今年汛期過後，將加速地來做增加地下水的含量，補注地下水，讓洪水能夠資源化，能更充裕利用多元水源。

高雄從3月30日起，由減壓供水「黃燈」轉為減量供水「橙燈」。是否將調整水情燈號？水利署將在24日召開水情會議討論相關事宜。