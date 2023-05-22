周一泛歐Stoxx 600指數早盤持平，為小漲0.49點或0.10%，為469.34點。該指數在上周五觸及近一年來新高。

銀行股和礦業股下跌最多；醫療健康股則領漲。

德國DAX指數在前一個交易日觸及歷史新高之後，周一修正小跌0.1%。

晶片股受壓；中國監管單位在周日表示，美國的美光生產記憶體晶片產品沒有通過網路安全審查，將禁止關鍵基礎設施購買美光產品。

英飛凌、意法半導體、ASM國際全數下跌，美光在法蘭克福的股價也大跌5.2%。

丹麥製藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)股價上漲2.3%；有研究顯示，服用諾和諾德的新減肥藥，可能有助於降低心臟病的風險，同時有助於減肥。

希臘執政黨「新民主黨」在周日的國會選舉中大獲全勝，但距離自行組建政府仍有一步之遙，使得未來一個月舉行第二輪選舉的可能性有所增加。

希臘基準的國債殖利率下滑。