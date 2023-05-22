新加坡憑藉與31個貿易夥伴，建有廣泛的自由貿易協定，是東南亞的對外貿易門戶、全球貿易的主要物流樞紐，亦為我國企業進入東南亞的重要灘頭堡。新加坡參與洽談的買主對於我業者機械和零組件的高品質、環保清潔用品及天然植萃保健品等特色產品表達高度興趣。

團長清淨海生技羅允俊董事長，亦是台灣電子商務協會理事長表示，本次拓銷成果高於預期，洽談買主更是絡繹不絕，經過這次洽談，絕對會再訪新加坡，爭取星國與亞太市場商機。

新加坡人均GDP高、外匯儲備充足，加上經濟政策的支持，吸引國際資金、創投和新創業者進駐，此行特為參團業者安排參訪淡馬錫控股集團所投資民營國企「Sembcorp勝科集團」與「CapitaLand凱德新創園區」，分享和交流產業趨勢及市場機會。其中勝科集團致力於節能、環保和永續發展方面，協助企業實踐ESG。CapitaLand集團的凱德新創園區，連結新加坡和國際新創企業，提供企業各類創新技術和解決方案，團員表示，藉由參訪這兩大集團，可獲得布局星國市場的第一手資訊，並有機會爭取台星產業綠色供應鏈之合作商機。