內政部長林右昌視察基隆，並宣布天鵝洞環境改善計畫已獲營建署核定，中央將補助5500餘萬元，他也笑稱這是「林部長兌現林市長的支票」。（張志康攝）

內政部長林右晶22日下午赴基隆市視察，並宣布基隆市希望之丘天鵝洞週邊環境改善計畫獲營建署核定。這項工程是林右昌擔任基隆市長時提出的中正公園希望之丘計畫一部分。因此林右昌致詞時笑稱，這是林部長來兌現林市長的支票。

林右昌表示，天鵝洞計畫的核定，是希望之丘計畫的最後一塊拼圖，工後將連接基隆塔、大佛像和二砂灣砲台，往下則銜接到義六路、義七路市中心區和信義市場周邊。

林右昌說，這項計畫的總工程經費新台幣7143萬元，中央補助5500餘萬元，補助比率為78％，希望能在今年8月順利動工，若一切順利，希望能在明年底如期如質完成，也希望能夠透過中央與地方的合作讓基隆更好。

林右昌表示，這項計畫是山海城串連計畫的最後一塊拼圖，包含興建基隆塔（地標豎梯）、整建信二路防空洞、改建兒童遊戲場、完善上山步道等計畫，將整個基隆山海城進行完整的串聯，讓在地民眾或往來遊客皆能享有舒適的生活環境，也能感受基隆山、海、城的多元魅力。

林右昌說，他在基隆市長任內推動的天鵝洞計畫是山海城串聯再造計畫系列之一，就是希望基隆的「港、城、丘」特色，藉由設計與建設，打造更友善的環境。

天鵝洞計畫範圍連接田寮河、基隆夜市及基隆所稱小北投地區。本區是市區與山丘重要節點，毗鄰壽山路，更與成功國中、崇右影音科技大學相接，其現況經規劃改善後可完成港－城－丘的縫合，除恢復往日榮景，更可為市民休閒好去處。

立法委員蔡適應指出，中央將這項工程的經費撥到地方後，希望基隆市政府能夠盡快辦理後續相關的發包作業。他指出，民眾很期待城市的改變和進步，也盼中央和地方持續合作，讓工程如期如質完成。

基隆市副市長邱佩琳則是表示，基隆的確很需要中央的協助，中央、地方一條心，一起讓基隆更好，這也是市府團隊的心願。