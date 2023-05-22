根據警政署統計資料，台中市近幾年發生在公園的刑事案件每年約有7、80件，而建設局近幾年積極推動公園圍離透明化，但市議員謝志忠說，正在進行改善的后里森林公園圍籬仍未拆除，基於安全考量，要求應拆掉。建設局長陳大田則說，公園透明化是目前的方向，會視情況矮化圍牆或拆除。

謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達22日聯合質詢指出，台中市公園刑案發生件數，2020年有79件、2021年82件、去年則有71件，其中多數為傷害、妨害風化或性交猥褻等相關案件，而在台中市1085座公園中，僅30座裝設有監視器設施，占比例2.76％，公園安全性值得注意。

謝志忠再拿出市府提出的「台中市公園綠地策略藍圖」，他表示，市府近幾年積極朝公園無圍籬方向推動，包括崇倫公園、台中公園都已拆除圍籬，但正在進行改善工程的后里森林公園仍有高大圍籬，要求應拆除，可提升公園視覺穿透性並減少治安死角。

目前台中市仍有9處公園設有圍籬，建設局長陳大田表示，不只公園圍籬傾向拆除，近來許多封閉性公共建築都藉由圍牆內縮或降低等方式推動，后里森林公園也會朝向透明化規畫，至於要降低或拆除圍牆，將視未來情況做妥善規畫；此外，在公園裝設監視器的部分，將盤點人口多或其他條件，治安需要加強的部分都會裝設監視器，部分公園內並設有巡邏箱。