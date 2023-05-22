台北市信義區崇德街60巷13日因鄰近建案施工問題，發生道路坍塌下陷。台北市長蔣萬安表示，將1周內清查全市工地尤其針對開挖中102處基地。建管處表示，已於19日全數檢查完成，其中不符項目之工地共7件，已發函請工地暫時停止施工。

建管處指出，北市建築工地正在開挖階段共102件，15日起開始委託由台北市土木技師公會、台北市建築師公會和台北市結構工程工業技師公會等三大公會，逐案至現場勘查並於19日全數檢查完成。

建管處說明，102件工地中含不符項目之工地共7件，已發函請工地暫時停止施工釐清改善，並洽該檢查公會複查後，方得繼續施工。

建管處重申，工地承、監造人及專任工程人員應本於《建築法》等相關規定之法定責任隨時提高警覺，確實加強各項安全及防護措施檢查，如經查獲有影響公共安全、公共交通之情形者，將依建築法加重裁罰並勒令停工，直到改善為止，以維護市民安全。