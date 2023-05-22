世界衛生大會（WHA）5月21日開幕，受廣泛關注的台灣出席大會案則於22日討論，僅管台灣「以觀察員身分出席大會」的訴求，在會前已獲許多理念相近國家的支持，乃至於12個友邦聯合提案，敦促邀請台灣出席大會，但最終仍被主席裁定停止討論。

醫界聯盟批評，中國及巴基斯坦再次於「二對二辯論」中，將《聯合國2758號決議》惡意綁架，試圖向全球加深「台灣是中國的一部分」的不實訊息。台灣被排除在世界衛生組織（WHO），是世界對不起台灣，而不是台灣對不起世界。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，今年WHA期間，儘管場外活動、各國會前支持相當充分，但場內的地緣政治交鋒卻相對冷卻，友邦國家在「二對二辯論」的友台發言，多聚焦在呼籲全球回到WHO憲章訂定的初衷、在WHO成立75週年之際，重新省思關於健康權的包容與平等意涵。

此次不見去年美國盯場史瓦帝尼破解2758號謬論的論述，即一、聯合國大會2758號決議及世界衛生大會25.1號決議僅處理「中國代表權」，並沒有允許中國代表台灣，也沒有定位台灣是中國的一部分；二、2005年中國與WHO簽署的諒解備忘錄向中國提供不合理的否決權，使中國能夠單方面決定台灣能否出席WHA或參與其他WHO事務；三、台灣參與WHA並不代表WHO對台灣主權問題表態，WHO必須邀請台灣參加WHA，才能實踐「全民均健」的願景。林世嘉指出，這樣的論述，應該持續且堅定地向國際社會宣傳，以進一步拆解與回擊中國與其盟友對於2758號決議的綁架與誤導。

目前對台灣國際參與，最嚴重的挑戰是《聯合國2758號決議》被中國惡意解讀與綁架，而形成的「一中決議案」框架。林世嘉解釋，2758號決議，只是處理「哪個政府代表中國」，而並未處理「台灣被誰代表、台灣是否是中國一部份」，但中國卻在所有國際場合宣傳2758決議就是「一中決議案」。雖然美國眾議院外交委員會在WHA開議前的5月16號通過之「台灣國際團結法案」，就致力於反制中國對2758號決議的惡意解讀。

林世嘉強調，台灣被排除在WHO這件事情，是世界對不起台灣，而不是台灣對不起世界。台灣必須自己大聲爭取想要的東西，才能接國際對台灣的支持集中到更具體與核心的議題，在這一波疫情以來的國際挺台聲量中，台灣應把握機會，短期先爭取參與大流行公約、國際衛生條例等對全球衛生安全至關重要的WHO國際條約；中期則爭取在大會中通過決議文，要求幹事長必須常態性邀請台灣出席大會；長期而言則推動以台灣名義成為WHO正式會員國。

台灣醫界聯盟基金會致力於台灣參與WHO議題已接近30年，林世嘉說，很欣慰能見到國際終於對台灣的困境有更進一步的了解和行動，而台灣醫界聯盟基金會也將持續推動更多的國際遊說，匯集更多理念相近國家對台灣的重視與支持。