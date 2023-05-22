im.B詐騙案近日鬧得沸沸揚揚，不只燒到綠委陳歐珀及綠營大咖，國民黨立委王鴻薇今(22日)更在臉書爆料指出，立法院前院長蘇嘉全擔任總統府祕書長時，曾受邀與im.B主嫌曾國緯及其女友張淑芬等餐敘，且名單還有時任警政署長陳家欽。她直問民進黨，為什麼這些人會一起受邀？」

「雪球越滾越大！當年警政署長、時任總統府祕書長！」王鴻薇今PO出一張「敬邀餐敘」卡，質疑：請民進黨告訴大家，為什麼這些人會跟通緝犯一起受邀，成為座上嘉賓？竟有院長級的蘇嘉全！居然連最不可能不知道他是通緝犯的警政署長（時任）陳家欽，都在名單上一起當貴賓？

網路借貸媒合平台im.B涉嫌非法吸金25億元，民進黨立委陳歐珀被指與im.B詐騙主嫌曾國緯交情匪淺，風波持續延燒。陳歐珀今天在立法院宣布退選，呼籲大家不要無限上綱、影射，他自己講什麼大家也不相信，請檢調詳細查明，對於其他的指控請大家趕快到檢調單位告發。