一名日籍男子3年前帶著萬元面額的日元紙鈔共5445張，從日本搭機來台，他在台北松山機場遭攔查，因未申報，超額日幣5341萬元遭依違反《洗錢防制法》規定沒收，他對財政部關務署台北關提告請求法院撤銷處分，台北高等行政法院認定處分並無違誤，他依現在匯率換算台幣約1188萬元的日幣全部遭沒收。可上訴。

這名男子在2020年12月25日自日本搭乘全日空航空公司至台北松山機場入境，逕由綠線（免申報）櫃檯通關，經海關人員攔查，並以X光機檢查時查覺有異，進一步指示其打開行李後，遂於其手提行李內，查獲未以口頭或書面申報之日幣5445萬元。

台北關人員調查後，在2021年11月11日發還免申報限額等值美元1萬元之日幣104萬元，其餘未申報之超額日幣5341萬元，依洗錢防制法規定處分予以沒入，他不服提起行政訴訟。

北高行政法院認為，他的配偶為我國籍國民，且他從2019年到2020年間，經由桃園國際機場及松山機場入境次數多達20次，有頻繁出入國境之經驗，對於攜帶超額外幣入境應向我國海關申報一事，自無諉稱不知之理。

法官認為他攜帶超額外幣入境，卻未填寫登記表向海關申報，他空言主張，不知道紅線、綠線之區別，未善盡提醒、告知之義務，有違正當法律程序等，要非足取；原處分予以沒入，於法並無違誤，判決駁回他的請求。