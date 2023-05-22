此外，集團更將永續理念化為綠色展會之實踐，參展內容符合永續場域原則、極大數位工具減少不必要之資源消耗，同時推廣綠色採購以符合永續精神。整個展覽將遵循ISO 20121永續性活動管理系統，目標成為COMPUTEX自1981年開展以來，全球第一、也是唯一獲得此項永續指標認證之集團。

體現並呼應綠色展會之必要與企業責任，在今年COMPUTEX台北國際電腦展，明基佳世達集團展場設計將嚴格兼顧ESG的「環境」、「社會」、「治理」三大面向，展場設計100%遵循環境永續中的3R(Reduce、Reuse、Recycle)指標，展會結束後不產生裝潢廢棄物。

此外，簡潔、原木色調的展場設計帶有永續生命力；90%以上宣傳文宣採數位化、80%建材為在地採購以減少碳排放、70%禮贈品為台灣本地製造等具體作為，邀請集團參展企業和本次展覽合作供應商一同遵循本次展會ESG目標、參與倡議，並落實實踐永續價值。

在COMPUTEX 2023，明基佳世達集團不僅將綠色概念融入展場，旗下22家企業展出的智慧方案中，更蘊含提供給客戶的永續價值，協助客戶邁向減廢低碳化營運，實踐各項聯合國永續指標SDGs，實現與客戶共好之承諾。

今年展區將分為餐飲零售、教育、企業、交通、資安網通、製造、生活等七大智慧解決方案場域。七大場域都是目前智慧化腳步最快，且對永續價值有強烈需求之客戶，例如受疫情影響，對環境健康、減少接觸更為重視的餐飲業者，明基佳世達就提供了自動化、自助化的雲端平台系統。針對數位轉型、淨零碳排有高度需求的製造業與企業，則提供嵌入式設備與雲端管理平台。被多國政府與產業視為重要節能策略的電動車，則有綠能充電樁結合AI邊緣運算的解決方案，另外在教育與其他場域，也將展出數位化的健康智慧教室、同時還有網通資安防禦機制等產品與相關應用。歡迎各界蒞臨參觀、創造共好遠景。

明基佳世達集團2023COMPUTEX參與企業：明基電通、佳世達科技（2352）、羅昇企業、其陽科技、明泰科技、維田科技、眾福科技、友通資訊、典通、八維智能、聚上雲、Epoint Systems、德鴻科技、仲琦科技、互動國際、益欣資訊、麻吉數位、邁達特數位、逐鹿數位、拍檔科技、PowerWalker、美麗科技。