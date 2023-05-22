生活在深海中的「大王具足蟲」近年來逐漸成為民眾餐桌上的珍饈。台北拉麵名店「拉麵公子」最近推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，只見拉麵上直接蓋上大王具足蟲的外殼，畫面相當驚人，消息曝光後引發熱議。

大王具足蟲生活在深海，平時以海洋動物之腐食為食。（拉麵公子授權提供）

業者表示，大王具足蟲生活在冰冷的深海，棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，主要食用如鯨魚、魷魚等海洋動物之腐食，此次業者在東沙群島附近海域捕獲；此次推出的限定款拉麵僅限熟客預約，售價為1480元，且「限量供應，販售時間未定，登記完畢後再預約」，客人吃完拉麵後也可以帶走蟲殼留作紀念。

業者指出大王具足蟲的黃色腺體味如蟹膏、蟹黃。（拉麵公子授權提供）

業者指出，他們試做時，除去大王具足蟲的胃囊內臟後，保留腺體進行清蒸，「白肉的部分吃起來有龍蝦加螃蟹的食感與香氣，黃色的腺體吃起來有類似蟹黃蟹膏的口感與味道」，口味相當鮮甜，口感則是偏粉嫩鬆散，「雖然不及龍蝦與螃蟹扎實的咀嚼感，但吃來解個人生成就也是超級值得！」；拉麵湯底是雞白湯加入大量小卷熬煮、混合4種鰹節類食材與多款水產乾物，風味溫和、韻味醇厚，喝起來有濃濃海味。

業者除去大王具足蟲的的胃囊內臟後，保留黃色腺體進行清蒸。（拉麵公子授權提供）

對此，許多網友紛紛回應，「太誇張啦～」、「對食物的慾望可以冷門不可以邪門」、「第一個吃螃蟹跟蝦子的人類也是勇者」、「為啥有一種在吃巨無霸海蟑螂的感覺」。