第72屆世界小姐選美大賽中國大陸區總決賽上，清華大學女生洪昊昀獲得最強人氣冠軍和東部賽區冠軍。（潮新聞）

據潮新聞報導，5月20日，在第72屆世界小姐選美大賽中國大陸區總決賽上，清華大學女生洪昊昀獲得最強人氣冠軍和東部賽區冠軍。話題「＃清華大學女生獲選美冠軍」一度衝上熱搜。

洪昊昀是浙江寧波人，高中畢業於鎮海中學，目前，她在清華大學讀研。今年8月，她將成為世界上第一所人工智能大學的博士生，師從世界頂尖人工智能科學家、MBZUAI首任校長邢波教授。

昨天傍晚，洪昊昀在社交媒體上分享近況。她說，自己現在還在雲南大理感受美麗風光。「在這一學年中，我經歷了很多也思考了很多，非常幸運最近有時間和精力來參加本次世界小姐中國區總決賽。在未來，我也會繼續在我的科研、公益和文化事業上發光發熱，並將它們有機地結合起來，為推進科技進步和社會公平獻出一份自己的力量。」

昨天晚上，潮新聞記者聯繫到了洪昊昀的爸爸。得知女兒得獎後，洪爸爸很高興，他說：「享受過程就好，孩子在比賽期間獲得了很多歷練，非常難得！」

5月9日，洪昊昀和來自大陸全國各地共108名選手抵達大理，參加世界小姐比賽。在世界小姐比賽的才藝表演中，洪昊昀選擇了《花木蘭》主題曲《自己》。洪爸爸說，女兒有家國情懷，也有俠女風範。

獲獎後，洪昊昀曬出獎杯：「中國形象需要一代代人逐年提升，和真正有國家使命感的朋友們一樣，在我擅長的領域，我都不會放棄的。」

這段時間，洪昊昀遭受外界不少質疑。有人說，她可以在清華大學安靜地做科研，為什麼要去參加選美？

洪昊昀錄了一段視頻，分享了自己的想法：「世界小姐比賽被譽為選美界的奧林匹克，它的宗旨是樹立傑出的女性榜樣，幫助飢餓殘疾兒童，促進世界和平。那麼對於我來說，這會是一場充滿正能量的、獨特的人生體驗。」

「我想通過這種自信健康大方的美麗，來打破人們傳統意義上，對理工科女生的偏見。還有些朋友認為我參加這個比賽有些不務正業，有些不太符合傳統科研工作者的形象，但事實上我認為真正有價值的科研，不僅來源於紮實的理論知識，還來自於非常豐富的人生閱歷，而這樣一個比賽，恰好給我提供了豐富人生閱歷的寶貴平台，讓我更有可能在未來做出更有價值更能落地的科研。」

「總而言之，沒有人是需要被他人定義的，我不在乎別人說，科研工作者應該什麼樣，或者女孩應該什麼樣，所以我在這裡分享了我的想法，我覺得只要我們每個人都朝著自己喜歡的樣子，勇敢去走就可以了。」

在世界小姐中國區總決賽的演講中，洪昊昀表示，她希望「讓美麗更有意義」。

在她看來，美麗的意義不止在個人的綻放，還在於激勵更多人追求美麗人生。她說，在自己破繭成蝶很多關鍵時刻，非常幸運地得到了很重要的鼓勵和幫助，而自己的美麗事業就是將這些幸運傳播開來。

她和山區的女孩們分享如何對抗校園霸凌與打破偏見，把在大學獲得的獎學金變成欠發達地區孩子們的助學金。她還開通了網路啓蒙公益課，來促進教育公平。

上個月，她給母校鎮海中學捐了一筆萬元獎學金，定向捐給在鎮海中學就讀的四川大涼山2022級學生。

鎮海中學老師楊金鳳是洪昊昀的高中班主任，她說，洪昊昀在高中時就非常熱心公益：「她當了三年團支部書記，認真組織每一次團活動，熱情開展義工活動，不僅完成學校要求的任務，還自發組織了多次班級義工活動，得到了同學們積極響應，也受到周邊社區的表揚。」

洪昊昀熱心幫助他人、服務社會，在學習方面也不斷挑戰自我，在高中時就獲得了很多獎－全國高中數學聯賽全國二等獎、全國中學生英語能力大賽全國二等獎、全國創新英語大賽華東賽區一等獎、全國中學生英語演講比賽浙江賽區復賽一等獎等，平時成績多次列年級前二十。

楊老師的印象中，洪昊昀非常多才多藝，愛唱歌，愛畫畫，愛游泳、打羽毛球、練瑜伽和健身，還多次代表班級參加運動會接力跑比賽。

這次獲得冠軍後，洪昊昀特別給母校鎮海中學致上感謝：「在鎮中的三年是我生命中的寶藏，如今畢業將近6年了，我依然記得高考前畢業典禮上湧出的熱淚，那是幸福、感恩、釋然。感謝鎮中和高中生活帶來磨練與突破，感謝恩師們在小鎮屋檐下的守護，感謝親友溫暖的支撐，感謝自己走到了那一刻。走出鎮中後，我來到了更大的城市，見到了更大的世界，但我永遠記得我的家鄉鎮海的雨水，它打落在樹葉上、瓦片屋檐上、青石板路上，帶著清新的氣味。北京很少下雨，偶然會有濕潤的天氣，每當這時候，我都會在恍惚間覺得自己回到了家鄉，回到了鎮中，那濕潤清新的熟悉氣氛，彷彿就在對我低聲細語，告訴我，一切皆有可能。」

她也請老師轉告學弟學妹：「讓我們敢想敢做，破繭成蝶吧，未來需要我們的力量！」

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