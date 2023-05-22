一般提到手搖飲，會讓人想到過度攝取熱量、糖分，導致肥胖、糖尿病等疾病，但腎臟科醫師表示，手搖飲的容器與杯口的塑膠薄膜，充滿會傷害腎小管的塑化劑，人體常攝取塑化劑後，腎衰竭程度會隨時間惡化，一名50歲女性因常飲用手搖飲，導致腎臟出現水泡，最後兩顆腎臟內各有4、5粒水泡，導致嚴重腎衰竭。

腎臟是人體重要的排毒器官，一旦受損就很難回復原有功能。腎臟科醫師江守山在《今天大小事》YouTube表示，他曾遇到上述女子求診，該女子本來腎臟無問題，但檢查發現其2顆腎臟都有水泡。

江守山說明，多項研究已證實，塑化劑是腎小管的毒物，現代民眾常喝手搖飲，手搖飲的杯子與杯口封膜的薄膜含有塑化劑，因此暢飲手搖飲的同時，也會攝取有害腎小管的塑化劑。長期飲用手搖飲，除了變胖、引發糖尿病等代謝疾病外，腎臟因受損，會出現些微的血尿、蛋白尿，並於腎臟中出現水泡。

他表示，上述女子就是因為常喝手搖飲、吃進塑化劑，長期損害腎小管，導致腎臟出現水泡，且水泡數量隨著飲用時間而增加，並加劇對腎功能的傷害，導致腎衰竭。因此，民眾務必要注意生活中的塑化劑，盡量少接觸、暴露於此類毒物的環境。