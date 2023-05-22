民進黨宜蘭立委陳歐珀因捲入imB案而黯然退選，民進黨必須重新提名人參選宜蘭縣立委，國民黨今藉此機會，宣布國民黨宜蘭縣議員黃琤婷參選2024宜蘭縣立委。

國民黨宜蘭縣黨部提名小組通過徵召縣議員黃琤婷參選，報請黨中央完成徵召作業。國民黨主席朱立倫偕同祕書長黃健庭、組發會主委許宇甄等於中央黨部會見黃琤婷議員，肯定黃琤婷在縣議會優秀的表現，以及紮實的地方經營，多數縣民皆予以認同與支持；更感謝黃琤婷勇於承擔，相信她一定能在宜蘭為國民黨贏回立委席次，為宜蘭鄉親謀取更多建設與福祉。