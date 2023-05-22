針對歐盟執委會主席范德賴恩指稱，部分國家在接受中國貸款，最終陷入債務危機，並稱，G7國家應向有意合作的開發中國家提出互惠夥伴關係，中國外交部發言人毛寧則反駁，中國的合作從不夾帶地緣政治的私貨，並進一步質疑，G7為開發中國家做過什麼實在貢獻？

毛寧22日在中國外交部例行記者會上表示，聽到這種論調，我們不禁想問，作為世界上最富有的幾個國家，七國集團為發展中國家的福祉做過什麼實實在在的貢獻？為什麼要一再抹黑和干擾發展中國家之間的正常合作？

毛寧說，中國始終是開發中國家的一員，我們與開發中國家合作是為了實現共同發展，這種合作也得到發展中國家的高度認可。一帶一路倡議成為深受歡迎的國際公共產品，關鍵就在於堅持共商、共建、共用的原則。中國從不把自己的想法強加於人，合作從來不夾帶地緣政治私貨，中國推動的是互利共贏的合作，是更加包容、普惠、平衡的共同發展。

毛寧也說，中國也高度重視債務的可持續性問題，始終盡己所能幫助開發中國家緩解債務負擔。根據有關研究機構的報告，中國在二十國集團緩債倡議框架下貢獻的緩債額度已經超過了七國集團國家的總和。

她也表明，近日，美國波士頓大學全球發展中心發佈報告指出，中國與開發中國家的投融資合作源于資金接受國的巨大現實需求，有助於解決當地發展瓶頸，釋放經濟增長潛力，有望使全球實際收入增長最高三個百分點。

毛寧更稱，如果七國集團有關國家真的重視開發中國家，就應當儘快兌現每年將國民總收入的0.7％用於官方發展援助，每年向開發中國家提供1000億美元的氣候融資等既有承諾，多承擔一些國際責任和義務，多為開發中國家做一些實實在在的事情。