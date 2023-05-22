台中市部分公園涼亭近日都被圍籬圍住，難道是在施工嗎？市議員江肇國質詢指出，包括南區健康公園、樹德公園內的涼亭，都被主管機關以圍籬圍住，追查原因，竟是為了圈圍住遊民，讓涼亭幾乎成為遊民的小小天地，要求市府應儘速撤掉並加強巡查、處理。

台中市副市長黃國榮表示，確實不知道有這樣的情況存在，也不認同用圍籬圈圍遊民的處理方式，將於今日全部拆除這些圍籬，並會同建設局、社會局及警察局等單位妥善處理遊民問題。

江肇國、蔡耀頡、周永鴻今天聯合質詢時拿出健康公園、樹德公園的涼亭照片，整座涼亭都被以工程施工用圍籬圈住，江肇國說，民眾通報有遊民在公園涼亭遊蕩，在無法驅趕、無力安置的情況下，市府主管機關的做法竟是異想天開的用圍籬圍起來，涼亭儼然成為遊民的小小天地。

江肇國說，被圍籬圈住的涼亭內什麼東西都有，幾乎可說是遊民的庇護所，圈起來的作法難道是要讓遊民睡飽一點？免得被吵？且這種情況已經持續約2個月，實在不妥；建設局掌管公園綠地，遇到遊民問題需要社會局介入關心及輔導、安置，而非求救無門而出此下策。

建設局長陳大田強調，這種作法確實很不適當，他也覺得很不以為然，將要求養工處立即改善，市府也會啟動社會關懷或警政制度等方式處理遊民問題。