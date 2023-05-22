女星陳妍希過往以電影《那些年，我們一起追的女孩》而走紅，獲得不少粉絲支持，與大陸男星陳曉合作拍攝《神鵰俠侶》因戲生情，並於2016年結婚，同年喜獲麟兒，婚後生活十分幸福。不過，陳妍希也相當注重身材的維持，近期在社群上曬出純白禮服照的她，美艷模樣讓粉絲不敢置信她已是孩子的媽了。

陳妍希婚後也仍專注於事業上，近期新作品開播，喜愛和粉絲們分享生活大小事的她，也不忘在微博上曬出相關的畫面，讓粉絲們先一窺她在劇中的造型。此外，她日前也在微博上寫下：「今天的夢幻之旅，坐船也太開心了啦。」並曬出多張身穿純白抹胸禮服，讓粉絲看得嗨翻。

而畫面中由於服飾剪裁設計，陳妍希除了露出迷人的鎖骨以及白皙的雙肩外，更自信轉身，秀出她的大片零瑕疵美背，讓粉絲看了紛紛被女神的美豔外貌迷了心神，寫下：「想起了那天你在湖中坐著船，駛向新郎，奔向幸福的畫面」、「妍希姐姐今天又是小公主，原本以為低胸裝已經很厲害了，沒想到一轉身更是大露美背，真的太美了」、「太好看了，不只身材，髮量也是讓我羨慕的程度。」

事實上，喜愛在社群上分享生活點滴的陳妍希，日前隨著新作品的播出，也在微博上曬出多張過往與大學閨蜜的合照，就像是在劇中的她一般，從大學時代一直延續到現今的好感情，令粉絲讚許，不過也有部分網友紛紛將焦點關注在陳妍希經過許多歲月仍不變的童顏上，表示：「請問陳女士，歲月在你的臉上留下了什麼？」