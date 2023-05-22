據日本共同社報導，參加七大工業國集團首腦會議（G7廣島峰會）擴大會議的巴西總統魯拉22日在廣島市舉行記者會，批評美國總統拜登支援遭俄羅斯進攻的烏克蘭是在煽動對俄攻擊。他表示，這對實現和平而言「沒有意義」，呼籲烏克蘭問題不應在與俄羅斯敵對的G7框架下討論，而應在聯合國討論。

G7廣島峰會上，與被稱為「全球南方」的新興市場國家和發展中國家加強合作是焦點之一，這些國家較多在俄烏衝突中採取中立立場。不過，一系列會議結束不久就暴露出其中的巴西與G7步調不一致。

在烏克蘭準備對俄發動大規模反攻的背景下，拜登在訪日期間的21日向烏總統澤倫斯基直接表示，同意歐洲盟國向烏克蘭提供美國製F-16戰機。

魯拉稱：「和平是可以通過頭腦冷靜下來談判來實現的。」他表示巴西願擔任俄烏停戰中間人，同時預計在雙方沒有停戰想法的現狀下很難實現。他強調「雙方百分百不讓步的和平不可能實現」，暗示烏克蘭也應作出妥協。

澤倫斯基在廣島期間除G7各國首腦外，還與「全球南方」代表國家印度的總理莫迪等人舉行會談。但澤倫斯基並未與魯拉會面，21日在記者會上表示「魯拉先生應該很失望吧」。

魯拉透露稱，自己原定在廣島市與澤倫斯基舉行會談，但到了時間他卻未露面，最後未能實現會面。