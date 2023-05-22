由首席指揮拉哈夫．沙尼帶領，鹿特丹愛樂管絃樂團將於6月來台演出。（©Hans van der Woerd ）

首屈一指的鹿特丹愛樂管絃樂團將於6月中旬再度來台，由首席指揮拉哈夫．沙尼帶領，兩天音樂會曲目除了有布拉姆斯第一號交響曲、柴可夫斯基第六號交響曲《悲愴》，同時還有兩位獨奏家，分別是小提琴家黃俊文和鋼琴家劉曉禹，將演奏布拉姆斯小提琴協奏曲和貝多芬的第三號鋼琴協奏曲。

小提琴家黃俊文將與鹿特丹愛樂管絃樂團演奏布拉姆斯小提琴協奏曲。（©Marco Borggreve）

黃俊文表示，台灣的西方古典音樂傳播，是17世紀時由荷蘭人自台南登陸時帶來台灣，而西方古典音樂在台灣的發展，也和荷蘭有密不可分的關聯。

作為台南人，黃俊文表示，小時候在台南學習古典音樂，後來出國讀書，現在有機會和首屈一指的荷蘭樂團在台灣南方演出，就像是完成了一塊生命拼圖。

布拉姆斯小提琴協奏曲對黃俊文也格外有意義，這是他在19歲那年，拿下瑞士汐昂小提琴大賽首獎的曲目，他一度沉澱了11年，才在2020年和國家交響樂團同台，重拾這首作品，這次又將再把這首琢磨多時的曲目獻給台灣觀眾。

鋼琴家劉曉禹將隨鹿特丹愛樂管絃樂團來台，演出貝多芬第三號鋼琴協奏曲。（©Yanzhang）

鋼琴家劉曉禹是2021年第18屆蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主，原本他在拿到蕭邦大賽首獎之前，就有台灣音樂會行程，但因為疫情而延後舉辦。得了首獎之後，當時世界仍處在疫情不開放階段，如今才有機會和台灣觀眾見面。

劉曉禹是加拿大籍華裔鋼琴家，父母親來自中國北京，他1997年出生於巴黎，在加拿大蒙特婁成長，過去曾在日本仙台、蒙特婁等國際鋼琴比賽中獲得獎項，師承鋼琴名家鄧泰山。

鹿特丹愛樂管絃樂團來台演出將於6月16日、17日於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。