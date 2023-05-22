首屈一指的鹿特丹愛樂管絃樂團將於6月中旬再度來台，由首席指揮拉哈夫．沙尼帶領，兩天音樂會曲目除了有布拉姆斯第一號交響曲、柴可夫斯基第六號交響曲《悲愴》，同時還有兩位獨奏家，分別是小提琴家黃俊文和鋼琴家劉曉禹，將演奏布拉姆斯小提琴協奏曲和貝多芬的第三號鋼琴協奏曲。
黃俊文表示，台灣的西方古典音樂傳播，是17世紀時由荷蘭人自台南登陸時帶來台灣，而西方古典音樂在台灣的發展，也和荷蘭有密不可分的關聯。
作為台南人，黃俊文表示，小時候在台南學習古典音樂，後來出國讀書，現在有機會和首屈一指的荷蘭樂團在台灣南方演出，就像是完成了一塊生命拼圖。
布拉姆斯小提琴協奏曲對黃俊文也格外有意義，這是他在19歲那年，拿下瑞士汐昂小提琴大賽首獎的曲目，他一度沉澱了11年，才在2020年和國家交響樂團同台，重拾這首作品，這次又將再把這首琢磨多時的曲目獻給台灣觀眾。
鋼琴家劉曉禹是2021年第18屆蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主，原本他在拿到蕭邦大賽首獎之前，就有台灣音樂會行程，但因為疫情而延後舉辦。得了首獎之後，當時世界仍處在疫情不開放階段，如今才有機會和台灣觀眾見面。
劉曉禹是加拿大籍華裔鋼琴家，父母親來自中國北京，他1997年出生於巴黎，在加拿大蒙特婁成長，過去曾在日本仙台、蒙特婁等國際鋼琴比賽中獲得獎項，師承鋼琴名家鄧泰山。
鹿特丹愛樂管絃樂團來台演出將於6月16日、17日於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。
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