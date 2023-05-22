嘉義科學園區核定至今僅1年多，今由行政院長陳建仁主持開工動土祈福典禮。（呂妍庭攝）

嘉義科學園區核定至今僅1年多，今由行政院長陳建仁主持開工動土祈福典禮。（呂妍庭攝）

嘉義科學園區今由行政院長陳建仁等人共同主持開工動土祈福典禮。（呂妍庭攝）

嘉義科學園區核定至今僅1年多，今由行政院長陳建仁主持開工動土祈福典禮，陳建仁指過去開發科學園區至少花10年才能讓廠商進駐，嘉義科學園區開發與招商同時進行，時程更快，相信科學園區加上周邊中埔、水上等產業園區，另民雄鐵路高架化綜合規畫評估案已經核定，還有嘉科實驗中學，嘉義發展一定會變得不一樣，將有美好的未來。

嘉義科學園區佔地約88公頃，由前行政院長蘇貞昌2021年9月5日宣布設立，2022年1月3日行政院同意推動，接著教育部核定嘉科實驗中學，籌備辦公室揭牌成立，開發計畫今年3月經內政部審議通過，先後通過環評初審、最終審查，進入實質開發進程，僅歷時1年多，

南科管理局長蘇振綱簡報指出，南部科學園區目前是全球最重要的半導體及光電產業聚落，最先進的製程及產能都在南科，盼南科發展動能擴散到嘉科，西部科技走廊包括南科、中科、竹科，而嘉義將是銜接南科、中科發展動能最重要的角色。

蘇振綱說，嘉科在經濟部協助下穩定水電供應，以及台糖提供土地穩定發展，中央地方跨部會攜手營造產業聚落，除布局智慧農業也佈局未來智慧載具，結合無人機發展天上飛，地上跑、水裡游的智慧載具，也結合醫院體系發展智慧醫療、精準健康的照護系統，讓嘉義產業嵌入全球系統。

蘇振綱表示，嘉科將採用超過75％再生水，透過換水等相關機制降低對自來水的依賴，公共空間包括屋頂也將有超過50％空間設置太陽能，推動節能永續發展，預計創造超過年產值380億元，帶來5700個就業機會，與大埔美、馬稠後、中埔、水上產業園區合作互補，營造永續園區。

陳建仁致詞說，以往科學園區的開發必須經過10年廠商才能進駐，嘉科從核定到動土僅1年3個月，而且廠商也可同時進行廠房興建，加速開發，指蔡英文總統就任以來推動「大南方計畫」，在嘉義以南開發10個科學園區，占地逾1000公頃，讓南部發展高科技產業，嘉科的成立結合在地產業園區發展、嘉義鐵路高架化、實驗中學的設置，嘉義將有美好的未來。

嘉義縣長翁章梁說，台灣最進步的產業將落腳嘉義，打造智慧農業、精準健康及無人載具，帶動嘉義產業升級，將來陸續設廠後，可吸引高薪階層上班，帶動周遭食衣育樂的消費水準，觀光也會有加乘多重效果。

嘉義科學園區動土祈福暨招商活動今在嘉科預定地舉行，陳建仁、經濟部長王美花、翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、王美惠、吳玉琴及國科會副主委陳宗權、蘇振綱及縣議會多位議員等地方各界出席參與。