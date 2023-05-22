有體驗過兩天一夜走完包含自行車、路跑、遊艇、帆船、超輕航機、飛行傘的鐵人行程嗎?屏東縣交通旅遊處特別整合縣內陸海空項目，舉辦屏東3D鐵人體驗嘉年華，將於5月27日至28日於恆春航空站登場，報名費每人只要6000元，於6月2日至7月2日期間每周五六日分梯出遊，總共8梯次，限量200人，場域橫跨屏東北中南，是今夏唯一讓民眾透由陸海空不同的角度欣賞屏東美景的體驗嘉年華盛事。

因受中央山脈屏障作用，擁有穩定的上升氣流，屏東擁有全國最優秀的飛行傘、輕航機活動場地(屏東縣交通旅遊處提供)

屏東擁有擁有良好的地理環境和氣候條件，陸海空體驗項目相關多元化，例如高樹皆豪及三地門賽嘉飛行場因受中央山脈屏障作用，擁有穩定的上升氣流，且活動場域寬廣，飛行視野遼闊，是全國最優秀的飛行傘、輕航機活動場地，而大鵬灣更是全國最大潟湖，生態資源豐富，風景區內帆船、路跑及自行車等環湖活動更是常態，另位於墾丁國家公園範圍內的後壁湖擁有美麗的海岸線和世界聞名的海底珊瑚，相關水域活動如遊艇、浮潛都相當熱門，屏東縣政府特別將這些活動串連起來，緊湊的鐵人行程規劃不但能讓民眾兩天一夜一次玩遍屏東熱門戶外休閒運動項目還能挑戰自我體能和膽量。

高樹皆豪及三地門賽嘉飛行場活動場域寬廣，飛行視野遼闊(屏東縣交通旅遊處提供)

鐵人體驗遊程費用只要6000元，除體驗項目外，還包交通接駁及住宿，此外將所有項目都挑戰完成者還能獲得專屬紀念衫、紀念獎牌、影像紀錄與證書，原價破萬，活動期間限量優惠，將於5月22日開放線上預約，歡迎戶外休閒運動愛好者不要錯過這難得的優惠方案。

墾丁國家公園範圍內的後壁湖擁有美麗的海岸線和世界聞名的海底珊瑚，相關水域活動如遊艇、浮潛都相當熱門(屏東縣交通旅遊處提供)

此外，嘉年華系列活動首場將於5月27日至28日於恆春航空站舉辦，以超輕航機體驗為主題，除限時限量的恆春超輕航機同乘體驗外(報名網址：https://forms.gle/zPcefHTmSUciLRt86)，室內還有免費又超逼真的飛行模擬器可以讓民眾感受親自駕駛飛機的快感，地面也有超輕航機靜態展示及解說導覽，讓民眾可以和帥氣的超輕航機近距離合照並且更加認識超輕航機，歡迎熱愛超輕航機飛行運動的朋友們不要放過這全台唯一能在民航機場看到超輕航機的機會。