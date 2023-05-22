大陸國台辦發言人馬曉光22日發布記者問，針對第76屆世界衛生大會（WHA）再次作出不將涉台提案列入大會議程的決定，他說明世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。而第76屆世界衛生大會的有關決定再次表明，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

馬曉光表示，民進黨既不承認體現一個中國原則的「九二共識」，又圖謀搞「涉台提案」， 違背國際社會共識，必遭反對。他奉勸民進黨立即停止在世衛組織涉台問題上的政治操弄，任何挑戰一個中國原則的行徑都不得人心，註定失敗。

第76屆世界衛生大會（WHA）於日內瓦當地時間21日開幕，我國今年也再度積極爭取參與，並獲不少民主國家發聲，表態支持「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」提案。今年除了台灣友邦外，還有美英、歐盟與澳洲等國家發出聲明，支持台灣以觀察員的身分參加WHA。