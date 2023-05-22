im.B詐騙案延燒不止，國民黨立委王鴻薇今(22日)爆料指出，前立法院長蘇嘉全任總統府祕書長時，曾受邀與im.B主嫌曾國緯等餐敘，且名單還有時任警政署長陳家欽。國民黨台北市議員游淑慧對此表示，警界高層參加宴請餐敘似習以為常。她透露新北市長侯友宜曾經對她說，他過去在擔任刑警工作時，非必要他都不願意在外應酬，以免面臨一些利益衝突的狀況。質疑這樣的自覺和自我管理，在現今警界高層中還剩多少？

游淑慧今(22日)也在臉書發文指出，下午她跟王鴻薇都接到這個檢舉資料，這代表看不下去的人越來越多，才會讓這一個快三年前的餐會資料外流。當時時空環境是，台北地檢署正在偵辦立委涉嫌收賄案，查出6名現任、卸任立委涉貪，涉嫌收賄2000萬元的民進黨立委蘇震清，正是前總統府祕書長蘇嘉全姪子。而蘇嘉全也在當年8月2日請辭獲准，這場餐會是在三天後。

游淑慧質疑，時任警政署長也在其中，現場還有曾國緯和張淑芬，姑且不論署長知不知道裡面有通緝犯？警界高層參加這一些被招待的宴請餐敘，似乎習以為常。分局長到內湖昂貴私廚喜相逢，警大校長出入私人招待所，現在連警政署長也好這一味？

「根據員警的廉政規範，這些宴請餐敘都是需要申報登錄的，但誰在做？」游淑慧提到，之前跟新北市長侯友宜聊天時，他曾經說過他過去在擔任刑警工作時，非必要他都不願意在外應酬，以免面臨一些利益衝突的狀況。「這樣的自覺和自我管理，在現今這些警界高層中還剩多少？」

「難怪詐騙案件最常被抓到的是車手而不是首腦……」游淑慧直言，因為燈下黑，這些詐騙首腦早已大搖大擺的和政府高層互動來往。