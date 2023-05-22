亞大校長蔡進發(左3)、農委會防檢局長邱垂章(左1)等人，參觀亞大附屬獸醫院內設備十分先進的手術房。（亞洲大學提供／陳淑芬台中傳真）

亞洲大學成立全台第1家私大附屬獸醫教學醫院，正式對外營業，是繼興大後，中部第2家獸醫教學醫院。亞大22日表示，亞大附屬獸醫教學醫院擁有完整檢驗設備、手術房等專業設備，除臨床教學、學生實習外，還有內科、外科、中獸醫科等伴侶動物門診；眼科、心臟科、行為醫學科等專科門診及非犬貓伴侶動物門診，提供動物健康維護及服務。

亞大附屬獸醫教學醫院19日揭牌對外營業，亞大校長蔡進發表示，亞大學士後獸醫系是全台大學唯一的後獸醫系，成立附屬獸醫院滿足日益增長的需求。亞大獸醫系教授在動物保育竭盡所能為提供社會服務；積極投入臨床治療、實習培訓、病理鑑定等教學工作，全力培育優秀的獸醫學生，不少台大畢業生、博士生等來報考，顯受重視。

前農委會副主委、中華動物福利畜牧獸醫交流協會理事長黃國青在揭牌致詞指出，亞大後獸醫系畢業生在獸醫師國考通過率遠高於全國，很多校友已開業或在職場服務、貢獻；未來在校同學在設備完善的亞大附屬獸醫院實習，對就業之路幫助更大。

農委會防檢局長邱垂章說，感謝亞大支持獸醫教育，讓獸醫體制越來越好。世界動物衛生組織一直在推動獸醫師必須在工作第1天就要能扛起獸醫師責任，國內也朝向推動好的實習場所，讓學生會有更好、更充分的學習空間。

亞大後獸醫系主任簡基憲表示，亞大課程設計讓學生能夠在最短時間，得到最大收穫，今年畢業的後獸醫系學生，能在學校附屬獸醫院實習，期望他們能夠順利的考上獸醫師。

亞大附屬獸醫院長祁偉廉表示，醫院有實驗室、外科手術房、精密麻醉設施及生理監測儀器、高階數位X光機、64切電腦斷層掃描儀等完整的檢驗設備；動物疾病診斷中心提供經濟動物及犬貓疾病的法醫學診斷、病性鑑定、毒性鑑定。此外，將針對偏鄉提供狂犬病疫苗注射、絕育手術、保育類野生動物必要救援與庇護等社會服務。