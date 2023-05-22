民進黨提供

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搶攻客家選票！民進黨客家部今天在黨中央開客語課，找來《茶金》的客語老師，演員郭子乾驚喜現身，分享學習客語及用客語演戲的心路歷程，民進黨主席賴清德特別來探班，兩人趣味互動，現場笑聲不斷。

由民進黨客家部主辦的「追劇學客語-茶金好句換你說」，邀請到《茶金》劇組客語海陸腔指導老師張春泉、演員郭子乾及四線腔客語老師王旻瑛，跟黨部同仁分享片場教學趣事，並用劇中經典台詞一起學客語，挑戰兩種客語發音。

賴清德致詞時感謝兩位老師和郭子乾來到民進黨中央黨部教學客語，《茶金》這部戲可說是膾炙人口，大家都很喜歡，所以他真的深感榮幸。他也透露一個「內心的秘密」表示，「其實郭子乾是我的偶像，也對他非常欽佩，因為他演什麼像什麼」。

他說，郭子乾以「人生很難預料，沒有辦法想到60歲還能當男主角」這句話來鼓勵年輕演員，令他看了也很感動，因為這樣的感召力量，帶動整團劇組都表演得非常好。

賴清德表示，《茶金》這部戲讓大家更了解茶產業對台灣的重要性，並且了解到客語海陸腔的典雅，以及客家文化的重要性。他從劇中也學到，膨風茶（被小綠葉蟬咬過的茶葉），本來外表看起來不是很好的茶，可是經過客家鄉親的處理過後，反而變成最高級的茶。

他認為，這就是客家精神，面對困境便轉為順境，甚至帶來更多的利益，這樣的客家精神非常令人欽佩。並強調「客家精神就是台灣精神」，台灣未來會面臨許多的困難，但是只要我們發揮這種精神，相信台灣一定可以把挑戰變成進步的動力，「讓我們大家一起來努力」。

賴清德也和郭子乾兩人也用客語話家常，郭子乾提到，約莫在8年前，仁德車站前一場舞台劇的演出，當天下著大雨，時任台南市長的賴清德，穿上雨衣從頭欣賞到底，還上台親自講解，可見對藝文活動之重視，他還現場加碼模仿起賴清德，獲得滿堂彩。

客家部主任蔣絜安提到，民進黨政府非常用心，多年來重視客家族群，讓原本被定位為方言的客家話，提升成為國家語言，讓民眾可以說自己的母語。未來民進黨中央會繼續推動優質的客家政策，讓客家語言及文化永續傳承。