雲林縣議會第20屆第1次定期大會22日登場，雲林縣長張麗善率縣府各局處長提出施政總報告，對連任半年來重大施政與未來施政願景一一說明，特別呼籲中央統一補助65歲以上長者健保費，別讓各縣市財政落差，造成高齡健康照護不平等待遇，實現長者健康平權、健保平等，守護全台長者健康與福祉。

張麗善表示，連任半年來，延續上屆4年施政成果，縣府團隊在交通建設、產業發展、社會福利、財政改善、觀光旅遊等方面均展現亮麗成果；並揭示「低碳永續」、「智慧經濟」、「安全健康」、「共融發展」30個策略目標，作為未來政策執行準則與施政願景，為下一代打造宜居永續環境。

張麗善回答縣議員李明哲提問高齡照護與醫療問題，指出現行老人健保補助各縣市並不一致，70歲以上中低收入老人健保費由衛福部全額補助，65至69歲中低收入老人健保費則是依各縣市財政狀況自行編列經費補助，像是財源豐沛的六都，針對65歲以上老人已全面補助，雖有排富條件，但絕大多數的一般戶老人仍有相關補助。

張麗善強調，雲林縣已進入WHO定義「超高齡」社會，與多數農業縣一樣因為財政問題，無法完全落實這項實質照顧高齡者醫療照護政策。長輩不應因設籍不同縣市而遭受不平等待遇，健康權是基本人權之一，不應因各縣市經濟或社會狀況而有差異，建請衛福部全面補助全國長者全民健保費，實現長者健康平權、健保平等。

張麗善提到，今年是雲林「減碳生活行動年」，縣府擬定推動低碳、負碳農業及落實淨零綠生活2大減碳主軸，分別訂定執行面向，逐步落實低碳行動。也規畫提出「淨零綠生活行動計畫」，以對應全球淨零趨勢，提升民眾綠生活意識與行動，同時將該計畫內容納入2023年縣府的自願檢視報告。

張麗善最後說，日前她拜會行政院副院長鄭文燦，針對台西「智慧綠色漁業園區」權責不明問題、加速開發麥寮港南公用碼頭、提高公糧收購價格等9大議題提出建議，並請行政院大力協助，均獲鄭副院長承諾協助解決困境，特別藉由施政報告向鄭副院長表達感謝，同時也向議會及縣民報告。