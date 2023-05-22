搭配文化部文化成年禮金，國家表演藝術中心三館一團，推出三種優惠配套，包含每席票價300元的限量青年席位，三館一團主辦節目與推廣活動，使用文化幣全額付費可享限量五折優惠，以及使用文化幣購買館團主辦節目，加贈該場館駐店消費抵用券或專屬禮物。總計近7000青年席位，以及近300場主辦節目及活動以響應五折優惠，希望吸引青年親近表演藝術。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，嘗試透過表演藝術影響青年族群，是兩廳院一直以來的努力目標。有鑑於此，兩廳院的節目力求多元，2023下半年諸如「新點子實驗場」吸納青年藝術家的嘗試欲望，試圖走在時代前端；「兩廳院夏日爵士」集結國內外大師帶來爵士饗宴，並藉此培育台灣年輕樂手；而「秋天藝術節」關注議題，打開與社會、世界對話的渠道。搭配成年禮金，希望提供青年們廣泛的選擇，深耕自己的品味與喜好。

劉怡汝更提到，作為兩廳院品牌保證的「廳院選」系列節目也可選擇，如：雲門舞集藝術總監鄭宗龍將攜手日本藝術家真鍋大度的作品《波》，以及英國大提琴家史蒂芬．伊瑟利斯的大提琴獨奏會，都很推薦。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，年輕族群一直是歌劇院藝術教育及推廣的重點對象，即將在七到九月舉辦的「NTT夏日放／FUN時光」系列是最適合各年齡層欣賞的節目。而歌劇院所有主辦節目除了學生購票優惠外，還有中台灣超級學生方案、優遊台中學都是「以經濟艙價格坐頭等艙座位」的特別待遇。

為讓成年禮金達到最好的效益用途，歌劇院特別推薦兩檔年度大型國際製作，包括音樂劇《三劍客》及歌劇《灰姑娘》；前者歌舞喧鬧、豪勇鬥劍，是俠義熱血劍客的情誼；後者華麗舞台、充滿設計感的服裝，是部現代感十足的繽紛童話書，最是適合首次進劇場的青年觀眾。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，衛武營作為「眾人的藝術中心」，要讓藝術活動更貼近大眾生活，吸引不同世代多元族群親近藝文。針對年輕族群，衛武營從2016年起就陸續推出青少年戲劇營、藝企學、劇場藝術體驗教育計畫等活動，提供青年學子多元管道接觸藝術，持續培養新世代的藝文人口。

今年下半年，簡文彬誠摯邀請青年們使用文化幣，來衛武營欣賞精彩的展演活動，譬如國際共製的經典德語歌劇《魔彈射手》、睽違13年再度來台的國際的國際知名劇場導演托瑪斯．歐斯特麥耶與柏林雷寧廣場劇院的《暴力的歷史》。透過成年禮金的青年席位、五折購票優惠與駐店消費抵用券等專屬方案，將讓年輕朋友們有更多機會累積豐富的藝文聆賞經驗。

國家交響樂團（NSO）執行長郭玟岑表示，NSO在音樂總監準．馬寇爾（Jun Markl）的策劃下，不僅推動了多項台灣青年音樂人才培養計畫，也精心安排多位國際樂壇新星，與NSO一同迎接新樂季的豐富主題。包括年輕但技藝超群、默契十足的盧卡斯．尤森和亞瑟．尤森兄弟，以及2021年蕭邦國際鋼琴大賽的金獎得主劉曉禹。

郭玟岑表示，樂團期盼與國際耀眼的青年音樂家攜手，為青年朋友們帶來深刻、美好的音樂體驗。現代科技更迭迅速，但不朽的美好依舊長存，而古典音樂正是其一，邀請更多青年朋友，與NSO共享這份人類的無價寶藏。