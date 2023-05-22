中國大陸日前甫以國安理由宣布禁止採購美國半導體廠美光產品後，大陸商務部長王文濤22日則現身上海主持召開座談會，並與上海美國商會與諸多美國企業座談，並強調，中國大陸經濟運行保持恢復向好態勢，中國大陸把吸引外資放在更加重要的位置，將繼續歡迎美資企業在華發展，實現共贏。

根據大陸商務部官網資訊顯示，王文濤在座談會上，聽取美資企業在華經營情況以及對大陸持續優化營商環境的意見建議。上海美國商會以及嬌生、3M、陶氏、默克、霍尼韋爾等美資企業代表參加座談。

王文濤指出，中國大陸堅定不移推進高水準對外開放，加快構建新發展格局，把吸引外資放在更加重要的位置，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。當前，中國大陸經濟運行保持恢復向好態勢，市場潛力持續釋放，這些都將為包括美資企業在內的各國企業來華發展提供更多機遇。

王文濤強調，大陸商務部將繼續精准、高效做好外資企業和專案服務保障，依法保護外商投資權益，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，與各國企業共用中國大陸龐大市場和開放發展的紅利。

此外，王文濤也表明，中美兩國經濟深度融合，雙方在相互尊重，互惠互利的基礎上開展經貿合作，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於整個世界。中方將繼續歡迎美資企業在華發展，實現共贏。

與會美資企業代表紛紛表示，感謝大陸商務部特別是重點專案工作專班為外資企業提供的服務保障，企業持續看好中國大陸市場的發展前景，願進一步深耕中國大陸市場。