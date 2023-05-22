烏克蘭國立核電公司(Energoatom )警告，俄羅斯的砲擊導致札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia NPP)的外部電力喪失，現在依靠緊急柴油發電機來確保冷卻系統運轉，假如柴油機受損，或是柴油耗盡的話，屆時麻煩就大了。

英國每日郵報(DailyMail)報導，俄羅斯政府在 Telegram 上寫道，由於高壓線路被切斷，電廠失去了外部電力供應。目前調查停電原因，備用柴油發電機正在保持運轉。

札波羅熱核電廠的6部機組，採用的是前蘇聯設計的「水-水高能反應爐」(WWER)，其原理與西方的壓水式反應爐(PWR)是接近的，因此它如果熔毀，不至於車諾比核電廠的石墨管式反應爐(RBMK)那麼嚴重，情況會與福島核事件相近。

據瞭解，柴油發電機的燃料量足以維持10天，這段期間必須要確保發電機的運作正常，燃料充足。

國際原子能機構 (IAEA) 總幹事格羅西 (Rafael Grossi)在 4 月份表示，電廠周圍的情況「變得越來越不可預測，而且存在潛在危險。因為砲擊與轟炸，電廠和週邊設備的物理完整性，已經多次遭到破壞。」

在開戰之後，札波羅熱電廠就多次遇到外電喪失的情況。最近的一回出現今年3月，飛彈打擊導致停電，電廠只能依靠柴油發電機。

札波羅熱核電廠是世界十大核電站之一，佔烏克蘭近一半的核電輸出。