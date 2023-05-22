緯創資通旗下高雄晶傑達光電科技斥資100億元，在前鎮科技園區興建的B3廠22日動土。（柯宗緯攝）

緯創資通旗下高雄晶傑達光電科技斥資100億元，在前鎮科技園區興建的B3廠22日動土，將打造樓高9層、地下2層的智慧科技研發創新廠房，以及設置高階、全自動化產線，成為車載、工控、醫療使用螢幕顯示面板等重要製造基地，全案預計2025年完工，可創造4500個職缺。

緯創總經理林建勳指出，緯創集團秉持「國際布局、在地深耕」理念，自2015年即成立高雄研發中心，並陸續擴大在地投資布局，現在有3個研發辦公室，因此決定自己蓋研發大樓及宿舍，緯創對於深耕台灣不遺餘力，會把最好技術根留台灣。

經濟部長王美花指出，晶傑達光電科技優先承租前瞻計畫之創新大樓1、2樓，整合液晶顯示模組生產及研發能量，將高雄前鎮科技園區生產基地作為集團全球車載及工控面板製造的重要據點，預期前鎮園區結合南科、楠梓園區再加上未來緯創集團之研發大樓的落成，讓南部科技產業群聚更加完整，有效驅動地區發展產業轉型與就業繁榮。

高雄市長陳其邁表示，「緯創是高雄產業轉型的恩人」，感謝持續投資，也呼籲緯創在高雄的3個研發中心可整合進駐亞灣，市府對投資高雄廠商一定會提供最好的服務。而高雄半導體產業愈趨完整，從車載、工控等晶片設計及代工，再結合面板可說是強強配。

高市經發局說明，緯創集團在前鎮科技產業園區共有3大投資案進行，其中擴建路社區土地開發案將興建2棟研發中心及1棟員工宿舍，去年9月13日動工；前瞻創新大樓1、2樓承租案，將持續進行人員與設備擴充；此次晶傑達光電科技B3廠新建案將成為車載及工控面板的重要製造基地。

立委賴瑞隆表示，經立法院質詢協調及考察，成功爭取前鎮科技產業園區「智造新基地」於2017年納入前瞻基礎建設計畫，總經費24億元，加速老舊廠房汰換更新，興建立體化、新型態廠房及辦公大樓。而提供8.6公頃產業使用空間，預計5年內園區產值可達1200億元，創造2萬6千個就業機會，帶動供應鏈1000億元以上周邊產值。