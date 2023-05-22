新竹縣興隆國小學生廖奕恩、六家國小學生傅奕森、成功國中學生徐翌恩、道禾實驗教育機構學生謝風廷及磐石高中學生許有程，日前組隊遠征美國密西根州勞倫斯理工大學主辦的2023 ROBOFEST機器人競賽世界總決賽，力克群雄取得4項第一名、1項第二名及2項第四名佳績，讓縣長楊文科聞訊直誇「了不起！」

教育局指出，ROBOFEST是由勞倫斯理工大學主辦的國際性機器人競賽，每年吸引來自世界各地數千名選手參加，今年比賽在5月11日至13日舉行，共有20多個國家和地區的300多支隊伍參賽。

新竹縣、市學生聯合組成3支隊伍，2月在台灣賽中脫穎而出，取得晉級總決賽資格，遠征美國的隊伍分別是參加水瓶相撲機器人初級組的「legend 傳說」、「Mars boy 火星男孩」及醫療機器人創意賽高級組的「Mars boy 火星男孩」。

在總決賽中，新竹縣學生展現高超的機構設計、程式編寫、問題解決和英語表達能力，與來自不同國家的選手激烈競爭，勇奪4項第一名、1項第二名及2項第四名的戰績。

其中，「Mars boy 火星男孩」在醫療機器人創意賽高級組中，進行醫學系統與設備的設計與應用，並模擬設計出構想用機構，在完成隊伍全英文口頭報告及簡報作品解析後，贏得評審和觀眾一致好評，榮獲第一名。駐芝加哥辦事處也於賽後，頒發總統及副總統賀電給獲獎的學生們。

楊文科對學生們在ROBOFEST世界機器人大賽中的傑出表現，感到非常驕傲和欣喜，也感謝指導老師、家長和贊助單位的支持和付出，讓選手有機會參與高水準的國際競賽。

教育局長楊郡慈表示，ROBOFEST是一個非常有意義和有趣的機器人競賽平台，能夠讓選手學習到STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）相關的知識和技能，同時也能夠培養創造力、批判思考、溝通協作和跨文化交流能力。希望未來能夠有更多台灣學生參與ROBOFEST，展現台灣在機器人領域的實力和風采。