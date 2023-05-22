自由發揮讚嘆梁文音(中)腹肌驚人。（環球音樂提供）

梁文音唱跳〈Let’s Get Physical〉時深蹲秀出完美S曲線。（環球音樂提供）

梁文音(中)，與侄子姪女台上合唱「好好對待她」。（環球音樂提供）

梁文音昨晚（21日）於Zepp New Taipei舉辦「2008」出道15周年演唱會，健身有成的她，在演唱會上大方秀出精壯腹肌與馬甲線，她帶領舞者唱跳〈Let’s Get Physical〉，時而深蹲秀出完美S曲線，時而性感挑逗舞者，又辣又撩！她也首度曝光未發行新歌〈再一組就好〉，將深蹲、抬腿、剝皮跳（Burpee）等健身動作融入舞蹈中，儼然成為新一代「塑身女王」，尾聲師弟「自由發揮」上台合舞，這也是他們時隔8年再度合體。

自由發揮李伯恩指著梁文音的腹肌，開玩笑說：「應該抽號碼讓粉絲摸一下。」梁文音談到健身契機是曾與李伯恩到葡萄牙拍攝〈還好〉MV，他讓男主角懷秋脫衣露肌肉，卻要她蓋棉被包緊緊，事後她發憤圖強猛操肌，阿達猛虧：「妳是我這輩子看過最重視李伯恩說話的人耶。」

李伯恩也透露自一個月前知道要來擔任嘉賓，積極減肥、成功甩肉12公斤，從111公斤減到99公斤，就是為了帥氣亮相。

梁文音歌聲動人，在演唱〈好好對待她〉時，找來她的侄子與姪女穿著部落傳統服飾組合唱團，獻萌音助陣。

看到台下滿場粉絲的支持與力挺，她感動到兩度淚崩，感性表示：「雖然我的爸爸、媽媽很早就不在了，我在這15年當中感受到了很多的愛，我很魯莽、遲鈍、笨笨的，但是我都看見你們對我的好，我可以很有自信的說『這15年我很努力』。」並與粉絲約定下個15年「一個都不能少」。