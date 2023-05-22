屏東縣長周春米22日主持「石門古戰場故事館暨旅遊資訊站」動土典禮。(屏縣府提供)

牡丹社事件明年將屆滿150周年，屏東縣長周春米22日主持石門古戰場故事館暨旅遊資訊站動土典禮，同時參加石門古戰場macacukes歷史步道啟用，周表示，牡丹社事件是恆春半島重要歷史轉捩點，未來透過故事館不僅可作為認識牡丹社事件的導覽起點，也是落山風風景特定區主題遊程的站點，讓更多人了解屏東文化深度。

22日上午，眾人在牡丹社事件的真實發生地，重溫一個世紀前台灣原住民族先人據天險奮勇守護家園的故事，並在牡丹社事件紀念公園「愛與和平紀念碑」前牽手合影，象徵不忘歷史、愛好和平。

牡丹鄉公所表示，1874年日本以琉球漂民船難為由，出兵攻打南台灣恆春半島的原住民部落，牡丹社及高士佛社人據天險抵禦入侵者的攻勢，在石門古戰場和日軍發生激烈的戰爭。牡丹社頭目aruqu（阿祿古）父子等多名原住民勇士，於5月22日在石門之役中英勇奮戰不幸身亡，誓死捍衛家園，阻止日軍的進攻，寫下台灣近代史上著名的「牡丹社事件」。

為了紀念這台灣近代史上這麼重要的牡丹社事件，牡丹鄉將「5月22日」訂定為「牡丹社事件紀念日」，舉辦相關紀念活動，提醒後代子孫緬懷當年部落先人捍衛家園、英勇抵抗外侮的英勇精神。

隨後周春米主持石門古戰場故事館暨旅遊資訊站動土典禮，她說，牡丹鄉是台灣最南端的山地原住民鄉，有「恆春半島後花園」美稱，除了著名的牡丹社事件外，這塊土地也是排灣族、阿美族、平埔族、客家人等族群共同生活的地方，豐富的自然、歷史、文化、產業等，交織出許多故事與情感，成為珍貴的人文資源。

因應疫後興起的深度旅遊，縣府團隊藉由打造「石門古戰場故事館暨旅遊資訊站」，希望結合生態環境、原民文化、產業及培訓在地人的導覽解說，打造具特色的地方創生觀光旅遊的風潮，讓民眾來屏東體驗不同的旅遊方式。