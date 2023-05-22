歌手張韶涵在加拿大參加唱歌比賽奪得冠軍後回台發展，唱紅《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》等多首經典歌曲，也主演多部經典台劇《MVP情人》、《公主小妹》等，近年她把演藝重心轉往大陸，經常登上綜藝和歌唱節目；近日張韶涵透露低谷期周杰倫曾打電話和她說「我是站在妳這邊的」，讓她非常感動。

張韶涵近日參加《聲生不息寶島季》錄製，節目後也接受新浪娛樂採訪，被問到心中的台灣流行音樂歌手有誰時，張韶涵回答小虎隊、周杰倫、張惠妹以及孫燕姿，她更大讚周杰倫「其實滿有義氣的一個人」，提到當年她要拍廣告，周杰倫特意打電話給她加油打氣，在低潮期時周杰倫打電話鼓勵她，並對張韶涵說「我是站在妳這邊的」，張韶涵說他這舉動讓她印象深刻，周杰倫雖然話不多，但私下會力挺朋友，很有義氣，她也說很喜歡周杰倫這種性格。

過去周杰倫和張韶涵同在華語歌壇，張韶涵的歌曲〈親愛的那不是愛情〉就是周杰倫作曲，當時張韶涵和周杰倫邀歌，周杰倫花10分鐘就寫出來，走到鋼琴前彈給張韶涵聽，張韶涵表示聽了非常滿意，最後也成為不少粉絲喜歡的經典歌曲。

她也透露高中同學是彭于晏，當時兩人有來往，張韶涵曝看了張惠妹演唱會後，每一天對著張惠妹的口型模仿她：「那個時候他（彭于晏）就坐在那邊，看我一個人傻傻在那邊唱，然後一邊跑家裡好幾圈，他覺得我瘋了吧」，張韶涵也表示高中的彭于晏是陽光大男孩，當時就已經很帥，有很多女生迷戀他。