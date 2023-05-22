一段感情難免會遇到不得不分別的窘境，有些人必須花好長一段時間，才能徹底從悲傷中走出，敞開心扉、展開新的生活，但也有人很快就能調適好心情，不會讓自己困在失戀的痛苦中太久。大陸星座專家「同道大叔」分享，牡羊座、射手座、雙子座的人一旦分手，很快就能放下逝去的感情，有了新歡就立刻忘掉舊愛。

第一名：牡羊座

牡羊座個性灑脫、不愛計較，不會去留戀不值得留戀的對象，和另一半一旦分手就是永別，因此他們很快就能從失戀的悲傷中走出來，認為熱情擁抱未來才是最重要的。

第二名：射手座

射手座的愛情觀非常簡單，喜歡就在一起，不喜歡就分開，所以對於分手他們也看得很開，既然彼此不適合就不需要繼續勉強，而且人生苦短，不值得花太多的時間為一段逝去的感情悲傷。

第三名：雙子座

雙子座認為就算以前和另一半的感情再好，也都已經是過去式了，不如把時間拿去珍惜未來的美好，因此對於雙子座來說，除了手上的筷子不能放下以外，還有什麼東西放不下呢？