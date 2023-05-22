營建署表示，中央已超前部署，協調各部會盤點並篩選出適宜興辦社會住宅的土地，並與地方政府、國家住宅及都市更新中心共同積極推動。

第一階段4萬戶直接興建社會住宅目標已於2020年底達成，截至今年4月底，合計達成7萬3,225戶，今年馬祖與金門也將開辦，將可達成全國22縣市均有社會住宅的成果。

政府2018年起即於全國各地盤點適宜興建社會住宅之用地，目前已盤點出227處163.76公頃區位適合的土地，足夠興建7萬戶社會住宅，將於明年達成12萬戶的目標。

依內政部陳報行政院核定「社會住宅興辦計畫」，直接興建戶數是以工程完成發包（即決標）視為達成，此標準從未改變。

包租代管社會住宅則是委託民間租賃業者包租代管私人房屋做社會住宅使用，透過業者媒合租客及提供租賃服務，提供租屋協助並提升租屋品質，以媒合戶數計算標準也從未改變。

截至今年4月底，社會住宅包租代管累計媒合6萬6,910戶，且每季穩定成功媒合7,000戶以上，未來將透過多元行銷方式持續宣導，再創包租代管媒合最高量能。

營建署強調，政府將持續興辦社會住宅及社宅包租代管，並搭配租金補貼等多項居住協助政策，繼續推動此社會住宅的重大社會投資，讓國人享有可負擔的居住環境。