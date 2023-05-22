六福旅遊集團與莊福文教基金會今（22）日舉行2023「六福永續獎」頒獎典禮，希望透過以「瀕危動物」為主題的小小動保達人評選，為孩子埋下動物保育的永續種子。六福旅遊集團董事長莊豐如表示，今年首度舉辦的六福永續獎，旨在培養孩子尊重地球永續的正確態度與認知，這個理念更體現在獎盃的設計上，數字「6」向上發芽生長，象徵六福埋下的永續種子萌芽成長茁壯，而每個種子則是全台每位小學生，個個都是推動環境永續的小尖兵。

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長 賴振融則指出，六福在善盡環境永續責任同時，也注重下一代的環境教育，本次六福永續獎，讓更多小學生能深度參與並了解動物保育的意義，進而開始付出具體行動去守護地球，讓我們對環境教育的推進更有信心。

為進社會大眾對生物多樣性問題的理解和認識。聯合國將每年5月22日訂為「國際生物多樣性日」。為此，六福旅遊集團舉辦「六福永續獎」，邀請孩子拍攝影片介紹黑熊、石虎、水獺或犀牛，短短二個月就有來自全台各縣市的小學生報名，總計破百件參賽作品，角逐總金額25萬元的獎品。參賽作品中以關注本土瀕危動物的件數比例最高，多達80件，不論中文或是英語組，同學們表現不俗，紛紛絞盡腦汁，以各種充滿創意的方式，深度表現對動物保育的觀點，讓各界專業評審相當驚艷。

「六福永續獎」評審團陣容堅強，涵蓋產官學界，包含前臺北市立動物園園長金仕謙、行政院農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟，臺灣大學國際長暨森林環境暨資源學系教授袁孝維、東海大學生態與環境研究中心博士林良恭，國立臺北教育大學語文與創作學系暨華語文教學碩士班副教授張金蘭等，都是動物保育及教育界的翹楚。金仕謙委員代表評審團致詞時肯定六福的用心，他表示在評審的過程中發現孩子們富有創意也非常用心，有些參賽者甚至用電腦繪圖或是手繪圖的方式呈現，也注意到有許多低年級的小朋友參賽，口條跟內容都非常好，一點也不輸中高年級的哥哥姊姊，金仕謙期望孩子透過準備這次比賽的過程，能探討、學習到維護生物多樣性及動物保育的目的。

得到英語個人組冠軍的郭瀚天則非常興奮地舉著獎盃表示，身為地球公民的一份子，藉著這次參賽有機會關注到瀕危動物，從蒐集、研究相關資料，到歸納整合作成簡報發表，讓自己深度了解動物棲息地的重要，及以行動支持維護動物生存的企業或組織，是他最大的收穫。

走過半世紀，六福旅遊集團致力實踐環境永續，不只動物保育，永續旅遊、永續食癒、樂齡悠活也是持續推進的面向。六福村最早是野生動物園，希望讓孩子們經由跟動物的自然接觸，了解生命的起源、價值與意義，將動物保育及生命教育的種子，植入每個孩子心中。一路走來，六福以民間業者之力，從動物園的業者，成為新竹縣的野生動物救傷中心，救傷、收容或協助放養石虎、領角鴞、穿山甲等保育動物，更是亞洲指標的犀牛保育基地，將六福村的白犀牛艾瑪送至日本東武動物園，完成了台灣有史以來最大瀕危動物輸出的任務，寫下台日友好的新里程碑，為動物血緣豐富化盡心。

六福旅遊集團也是產業的先行者，六福村率先全台遊樂園全面使用就口杯，至今已減少300百萬枝吸管用量。同時，六福也是全台第一個全面不食用魚翅、犀牛產製品的觀光集團，在關西六福莊也正將六福淺山農地打造成永續旅遊的示範基地。台北六福萬怡酒店更運用四鐵共構優勢，發展減碳旅遊，持續擴大永續生活圈，未來也將發展更多環境永續議題，深入這片土地，成就永續美好生活。