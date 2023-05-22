2023 SID顯示周（Display Week 2023）登場，友達搶Micro LED先機，挾透明、隱藏式、折疊顯示技術優勢，打造沉浸式智慧座艙、折疊螢幕、結合A.R.T. 顯示技術的Micro LED顯示器等前瞻技術產品。

友達今年突破設計與製程挑戰，推出全球最高解析度163ppi的13.5吋透明Micro LED面板，穿透率高達55％，並擁有5,000nits高亮度表現，可讓使用者同時享有高畫質的影音感受與高科技感的應用氛圍，並積極布局智慧車市場，以期拓展透明顯示應用的可能性。另將Micro LED高透明顯示技術結合LCD顯示面板導入座艙數位儀表。

同樣效果亦被視為AR／MR終端系統的突破性材料，友達將透明Micro LED顯示器整合黑切換技術的解決方案，首創業界第一台17.3吋黑切換透明筆電螢幕，可一鍵切換透明、黑色螢幕，兌現時下虛擬現實共存的科幻情境。此外，Micro LED可撓性與延展性等特性，則可達成異形切割需求，輕鬆貼合到任意曲面，再配合TFT驅動技術，而成為柔性顯示器，製成彎曲或折疊螢幕。

友達展示全球首次採用Micro LED技術的14.6吋折疊顯示螢幕，搭配超薄玻璃面板與僅有半徑4mm的彎折絞鍊，並呈現202ppi高畫素，以及Micro LED高亮度、高對比的顯示技術特點，即便在大視角下仍保有絕佳色相與亮度。

此次友達也展出全球第一台18吋大尺寸電競筆電，以獨家AmLED結合QHD設計，刷新率達240Hz，並高達1,000nits最高等級的HDR1000性能，具有大尺寸、鮮明對比及飽和色彩優勢，以及16：10大屏占比電競筆電面板。還有滿足戰略遊戲玩家需求，打造32：9超寬螢幕及R1000曲面包覆設計，同時擁有5K高解析度、360Hz超高刷新率、VA原生對比5000：1的極致精準流暢的畫面細節，加強玩遊戲或看電影時的沉浸感受。

此外，考量玩家競技用眼疲乏，本次也結合A.R.T.顯示技術的完美應用，開發出32吋4K240Hz的電競顯示面板，搭載獨家先進抗反光與低藍光技術，兼顧廣色域高品質影像，同時不會受到外在環境光源影響而感到反射刺眼不適。