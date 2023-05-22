民進黨立委陳歐珀近期遭爆料捲入im.B詐騙案風波，22日上午在立法院發表聲明，強調退選是他捍衛清白的開始。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，一位國會議員，墮落至此，綠營權貴們與詐騙集團為伍，原來只是愛台幣，執政發大財才是DNA！

民進黨立委陳歐珀近期遭爆料捲入im.B詐騙案風波，21日晚間在臉書宣布退出2024宜蘭立委選舉。他22日上午在立法院發表聲明，稱政治追殺及含沙射影，已經對他進行人格摧毀，強調退選是他捍衛清白的開始，但對於對社會大眾、家人及支持者所造成的困擾，深感愧疚，並鞠躬致歉。

國民黨台北市議員游淑慧在臉書表示，「一位國會議員，墮落至此，早已失格。」

游淑慧直言，綠營權貴們不論現任或卸任，與詐騙集團為伍，享受他們的贊助招待，淪為詐騙集團的幫助犯，奪取人民的血汗錢。

游淑慧質疑，口口聲聲說自己愛台灣，到最後原來只是愛台幣；民進黨兩次執政本質不變，執政發大財才是DNA！

游淑慧強調，「不會就這麼算了！」