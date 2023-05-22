為強化新北市政府消防局消防人員水域救援能力，於112年5月22日至6月2日於龍洞灣海洋公園辦理「112年潛水搜救隊進階救援潛水員訓練」。（圖／新北消防局提供）

為強化新北市政府消防局消防人員水域救援能力，於112年5月22日至6月2日於龍洞灣海洋公園辦理「112年潛水搜救隊進階救援潛水員訓練」。（圖／新北消防局提供）

為強化新北市政府消防局消防人員水域救援能力，於112年5月22日至6月2日於龍洞灣海洋公園辦理「112年潛水搜救隊進階救援潛水員訓練」。

消防局李清安局長指出，本次訓練對象為潛水搜救隊儲備成員（已具高級Advanced潛水員證照），共計20人，訓練課程由ADS國際潛水學校聯盟四星教練規劃，內容包含減壓程序、潛水後意外處置對策、救援法、拖曳法、搜索法、定點搜索練習、放流搜索練習、水中有毒生物的事前預防、意外事故的緊急處置、潛水時的安全管理等項目，訓練完成後潛水搜救隊成員預計達130位，新北市消防局潛水搜救隊主要執行新北市轄內水域事故潛水搜索救援任務，以提升市民各項水域活動之安全性。

侯友宜市長表示，為因應炎炎夏日民眾從事水域遊憩活動高峰，指示消防局每年於夏季前積極辦理各項水域救援訓練，如船艇訓練、潛水訓練等，提升水域事故救援能力，以保障全體市民的生命安全。