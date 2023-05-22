台南市鹽水國小蔡家興揮別家暴陰影，努力不懈，在網球比賽獲獎無數，榮獲今年總統教育獎。（市府提供／洪榮志台南傳真）

2023總統教育獎獲獎名單公布，台南市有2名國小學童獲獎，將於7月前往總統府接受表揚。其中，賢北國小的王沐晴突破身體障礙，善用天賦，找到屬於自己的舞台；鹽水國小的蔡家興則揮別家暴陰影，努力不懈，在網球比賽獲獎無數。市長黃偉哲表示，相當欽佩2位獲獎同學，也期許大家能學習他們以順處逆的精神，一起讓這個社會變得更好。

王沐晴於1歲時被診斷患有俗稱漸凍症的脊髓性肌肉萎縮症，無法站立行走，需要以輪椅代步，生活起居也都要有人在旁幫忙。不過，儘管身體疾病讓她處處受限，但她不向命運低頭，努力讓自己活得精采充實。

王沐晴在國小2年級時，被老師發現有語言及表演天賦，鼓勵她參加說故事比賽，沒想到竟獲得校內說故事比賽第一名；後來老師鼓勵她朝客語發展，本來不會說客家話的她，每天不斷聽著老師的錄音檔背稿，經過奮力不懈地練習，參加各類客語比賽都有相當亮眼的成績，還於111學年度台南市小小解說員客語組勇奪第一名。

王沐晴每天放學回家後，都要花很多時間復健，但她仍把握有限的時間學習，不僅學業優異，參加客語及歌唱比賽更是獲獎無數。雖然她無法像正常孩子一樣跑跳，但卻能善用天賦，讓自己在表演舞台發光發熱。

另名獲獎的蔡家興則是新住民之子，媽媽來自越南，年幼時還曾目睹家暴，父母離異後便與媽媽相依為命。蔡媽媽曾擔心新住民的身分，加上家暴的陰影，會影響家興的發展，也擔心家興會遭受排擠，但善解人意的他卻反過來安慰媽媽，還保證會用能力來證明自己，請媽媽放心。

蔡家興的媽媽經營小吃店，家興也會幫忙，相當懂事貼心。國小二年級時，家興接觸到網球，經由教練的帶領及努力不懈地練習，讓他在網球比賽獲得許多獎項，表現十分傑出。

在同學眼中，蔡家興認真負責，總會主動指導學弟妹；在教練眼中，他成熟懂事，遭遇困境總會努力找出問題並一一克服，從不退縮。他不僅是團隊中的榜樣，認真生活的態度更讓旁人也想和他一起變好，雖然年紀輕輕，但已有不小的影響力，能替周遭帶來正面力量及善的循環。

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