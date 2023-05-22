台塑公司（1301）今（22）日下午發布重大訊息，「董事李志村於112年5月21日逝世，本公司於今日接獲通知後發布重大訊息。」

台塑企業由1954年創立之福懋塑膠起家，1957年更名為台灣塑膠，經過60餘年的努力發展，目前有百餘家關係企業，是台灣最大的民營企業之一 。

台塑企業的共同創辦人為王永慶、王永在兄弟，王永慶在2008年10月15日逝世後，集團運作正式交由「七人決策小組」，王家成員有王文淵總裁、王瑞華副總裁、王文潮、王瑞瑜等4人，專業經理人有李志村、吳欽仁、楊兆麟等3人。

而李志村後來升任台塑董事長，一路帶領台塑集團成長茁壯。在2015年6月25日，股東會完成董監改選，李志村正式將董事長一職交棒給林健男。李志村當時表示，自己仍為台塑顧問及董事，一路以來，台塑都是經營團隊一起運作，營運不受影響。

根據《自由電子報》報導，李志村，南投人，民國24年7月生，成大化工系畢業，進入台塑從基層做起，一路升到董事長，2015年交棒後轉任最高顧問，並仍為台塑董事。台塑今日發布重大訊息，「董事李志村於112年5月21日逝世，本公司於今日接獲通知後發布重大訊息。」