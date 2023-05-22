台大經濟學系近日舉行學生會正副會長選舉，沒想到2號候選人政見竟含大量歧視字眼，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」等，消息曝光後引發熱議，校方表示已送性平會調查。對此，網紅陳沂分析2位候選人「就是屁孩啊」，覺得歧視政見很幽默，長大後才會發現自己的玩笑不好笑且非常可惡。

台大學經濟系學生會一組候選人近日提出歧視政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等16項。事後2人出面道歉，校方則說明已送性平會調查，情節最重將勒令退學。

陳沂在臉書粉專發文表示，其實2人就是屁孩，且很多中二病（精神未成熟青少年）都這樣，沾沾自喜覺得歧視玩笑很幽默，「長大之後才會發現，這些充滿歧視性的玩笑，一點都不好笑，而且非常可惡」；陳沂指出，之所以最高學府的台大仍有這種屁孩，是因為台灣仍是升學主義，從小會讀書功課好的人被歸類成好學生，求學生涯沒什麼挫折，師長也不會特別糾正品行。陳沂認為，不想看到這種社會風氣充斥歧視，就要好好抵制那些負面教材。

對此，許多網友紛紛回應，「我認為他們兩個很適合當節目製作人」、「我覺得現在很多YouTuber也是帶動這種中二自以為好笑的哏，其實都非常難笑」、「看了內容真的覺得中二」。